accordi @ DISACCORDI | I vincitori dell’edizione 2024

Si è conclusa lo scorso 17 novembre l’edizione 2024 di accordi @ DISACCORDI, il Festival Internazionale del Cortometraggio che si tiene a Napoli da oramai 21 edizioni.

Il celebre festival cinematografico creato dall’Associazione Movies Event ha chiuso i battenti nella giornata del 17 novembre con l’assegnazione degli ambiti premi assegnati ai migliori cortometraggi in selezione. A portare a casa una splendida “doppietta” è stato Via delle Rose 36 di Kristian Xipolias che si è aggiudicato il premio della sezione nazionale ed anche il premio per la miglior regia. Gli altri premi della serata sono presenti all’interno del comunicato stampa ufficiale che vi proponiamo qui di seguito.

accordi @ DISACCORDI | I Film in Concorso

accordi @ DISACCORDI | I Vincitori

Kristian Xipolias con il suo cortometraggio Via delle Rose 36, si è aggiudicato il premio della sezione nazionale ed anche il premio per la miglior regia della ventunesima edizione di accordi @ DISACCORDI – Festival internazionale del cortometraggio a Napoli.

La giuria artistica ha premiato il cortometraggio perché:

“Via delle rose 36 ha una storia apparentemente semplice e lineare che mostra l’ intricata complessità delle necessità quotidiane e lo sforzo spesso vano volto a realizzare i sogni. E la narrazione che procede su linee essenziali ma altrettanto suggestive svelando la profondità dei sentimenti con una poetica sobria e totalizzante allo stesso tempo.”

Riconoscimento con Menzione Speciale è stato attribuito a Mercato Libero di Giuseppe Cacace:

“Per aver messo alla berlina, con intelligenza e ironia, le modalità inumane con cui il capitalismo aggradisce le nostre vite e le vite dei più fragili.”

La kermesse partenopea, diretta da Pietro Pizzimento e Fabio Gargano, si è tenuta dal 11 al 17 Novembre 2024 interamente presso la Corte dell’Arte di FOQUS a Napoli con la proiezione di centoquarantuno cortometraggi finalisti e con gli incontri con gli autori delle opere presentate. In giuria quest’anno in qualità di presidente, l’attrice Cristina Donadio, accompagnata dai giurati il regista Edgardo Pistone e la giornalista Francesca Saturnino.

accordi @ DISACCORDI | Gli Altri Premi

Sapiens? di Bruno Bozzetto ha vinto la sezione Animazione di accordi @ DISACCORDI – 21.a edizione con la motivazione:

“La ricchezza di un maestro del genere di animazione, si sviluppa attraverso ironia e capacità critica con tavole brillanti e musica sinfonica, spingendo, come i migliori classici, ad una riflessione sulla condizione umana.”

Il primo premio della sezione Campania è andato al cortometraggio Api di Luca Ciriello:

“Api è un affondo vivo e prezioso dentro l’adolescenza, Ciriello dimostra ancora una volta di sapere cercare e raccontare storie. Questa volta ci consegna il ritratto di una piccola tribù di quasi adulti che sfrecciano sulle tre ruote delle api all’ombra delle montagne aostane e dell’acciaieria.”

Migliore attore della 21.a edizione di accordi @ DISACCORDI per la giuria artistica è stato Giacomo Rizzo con il film breve Era Ora! di Valerio Manisi

“Per la sua sperimentazione totale e la mescolanza dei generi e delle modalità attoriali con cui ha raccontato una storia così delicata e desueta. “

Il premio per la migliore attrice nazionale della 21ma edizione di accordi @ DISACCORDI è andato a Nunzia Schiano in Shangai di Mariadiletta Coco e Andrea Bifulco:

“Premio per la capacità di raccontare un universo fatto di molteplici sfaccettature attraverso la potenza dell’ espressione e del silenzio.”

Il premio per il miglior documentario è andato invece a Valery Alexanderplatz di Silvia Maggi:

“Un racconto crudo che attraversa una storia personale per narrare un’ epoca. Una storia di tolleranza e di inclusione.”

Nothing Special di Efrat Berger ha vinto la sezione Internazionale di accordi @ DISACCORDI:

“Un lavoro sorprendente sia per la tecnica ed il linguaggio adoperati sia per la modalità ironica e profonda di affrontare un tema complesso come la cura degli anziani.”

Ha portato a casa un principale premio anche Cara Alice di Gabriele Armenise per la sezione a tematica ambientale:

“Per aver rappresentato con poetica crudezza il dramma privato e collettivo di una città e di una comunità, delle vita della dignità calpestate in nome del profitto privato nel silenzio delle istituzioni.”

Il pubblico ha assegnato il suo premio al film Luca, fuori sincrono di Alessandro Marinaro.

Si è rinnovato anche per quest’anno il premio per il miglior montaggio, istituito da AMC – Associazione Nazionale Montaggio Cinematografico e Televisivo per il festival accordi @ DISACCORDI, con la giuria composta dai giurati Brunella Perrotta, Edoardo Aleandri, Enrico Giovannone, Simone Lardieri e Simone Veneroso; ai montatori Raffaele Iardino, Mario Leombruno per il film breve Kvara – una storia d’amore e pallone è andato il premio edizione 2024. Menzione speciale della giuria di AMC invece è andata al montatore Alessandro Marinaro per il film breve Luca, fuori sincrono.

accordi @ DISACCORDI – Festival internazionale del cortometraggio a Napoli è organizzato dall’associazione Movies Event con il contributo della Regione Campania tramite il fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo. Il Festival si avvale della partnership internazionale del canadese Italian Contemporay Film Festival, della preziosa collaborazione del Centro Sperimentale di Cinematografia – Production, del Centro Nazionale del Cortometraggio, dell’Associazione Festival Italiani di Cinema e delle agenzie nazionali di promozione cinematografica tedesca, francese e belga.

