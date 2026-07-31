Il panorama del cinema breve si prepara a rinnovare uno dei suoi appuntamenti più prestigiosi e consolidati sul territorio nazionale. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per partecipare alla 23ª edizione di accordi @ DISACCORDI – Festival Internazionale del Cortometraggio, la storica manifestazione che tornerà ad animare la città di Napoli dal 9 al 15 novembre 2026 presso la suggestiva cornice della Corte dell’Arte di FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli.

Da oltre vent’anni punto di riferimento per la promozione e la valorizzazione del cortometraggio a livello globale, il festival si propone quest’anno di esplorare le consonanze e le dissonanze del nostro tempo, mettendo al centro del dibattito e della selezione artistica le trasformazioni sociali, culturali e ambientali del mondo contemporaneo.

I filmmaker e i produttori interessati avranno tempo fino al 18 settembre 2026 per inviare le proprie opere e candidarsi al concorso ufficiale.

Requisiti di partecipazione, sezioni e premi in palio

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita ed è aperta a opere completate a partire dal 1° ottobre 2025. Per quanto riguarda la durata dei lavori, il bando prevede un limite massimo di 20 minuti per i cortometraggi di finzione, di animazione, sperimentali e di ricerca, mentre per la sezione documentari il tetto massimo è esteso a 30 minuti. Tra i vari ambiti di concorso, spicca un’attenzione particolare riservata alle tematiche ecologiche e ambientali: la sezione speciale dedicata all’ecosostenibilità valorizzerà infatti i corti incentrati sulla tutela del patrimonio naturale e sulle sfide del cambiamento climatico.

La manifestazione, diretta da Pietro Pizzimento e organizzata dall’Associazione Movies Event in collaborazione con il Comune di Napoli e con il sostegno del Fondo Regionale per il Cinema e l’Audiovisivo della Campania, vedrà una giuria di esperti del settore assegnare premi e menzioni nelle seguenti categorie principali:

Miglior Cortometraggio Internazionale , Nazionale e della sezione Campania (per opere prodotte o ambientate sul territorio regionale)

, e della sezione (per opere prodotte o ambientate sul territorio regionale) Miglior Cortometraggio d’Animazione , Miglior Documentario e Miglior Corto a Tematica Ambientale

, e Riconoscimenti artistici: Miglior Regia, Miglior Attore e Migliore Attrice

Miglior Regia, Miglior Attore e Migliore Attrice Premio del Pubblico, assegnato dagli spettatori in sala al termine delle proiezioni

Il festival offrirà inoltre un ricco programma collaterale composto da workshop, masterclass, eventi dedicati alle scuole e all’università e incontri diretti con gli autori. Il bando completo e il regolamento ufficiale sono consultabili direttamente sul sito ufficiale della manifestazione: www.accordiedisaccordi.it.