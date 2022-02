Aaron Pierre si aggiunge al cast di Blade, il nuovo cinecomic Marvel

Il cast del cinecomic Blade, nuovo adattamento dei famosi fumetti Marvel Comics con Mahershala Ali, continua ad aggiungere volti noti al suo interno.

Secondo Deadline, infatti, l’attore Aaron Pierre si è aggiunto al cast in costruzione che, fino ad oggi, può contare oltre che sul protagonista Mahershala Ali, anche su Delroy Lindo. Di recente Pierre si è fatto apprezzare per aver partecipato al thriller Old (di M. Night Shyamalan), ma anche a serie quali Britannia e Krypton. Inoltre, attraverso un aggiornamento del sempre aggiornato Production Weekly, è noto che le riprese di Blade dovrebbero partire appena dopo l’estate 2022.

[PERICOLO SPOILER] Il riavvio della saga Blade sarà uno dei passi fondamentali per il prosieguo dell’immenso franchise Marvel Cinematic Universe. Le riprese, a quanto pare, dovrebbero partire nel corso dell’estate del prossimo anno, con Mahershala Ali che di recente ha prestato la sua voce per una delle sequenze post-credits di Eternals (qui la recensione).

BLADE

PRODUZIONE: Il film sarà sviluppato dai Marvel Studios. Tra i produttori Kevin Feige. La sceneggiatura sarà firmata da Stacy Osei-Kuffour, la regia è stata invece affidata a Bassam Tariq. Le riprese partiranno dalla prossima estate. CAST: Mahershala Ali, Delroy Lindo, Aaron Pierre. DISTRIBUZIONE: Prossimamente al cinema.

TRAMA: Il film sarà tratto dai celebri fumetti Marvel Comics, e farà parte della Fase 5 dell’MCU.