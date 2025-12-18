A Thousand Blows | Il trailer della seconda stagione

Disney+ ha svelato il trailer ufficiale della seconda stagione di A Thousand Blows, la serie storica di Hulu.

I nuovi episodi dell’acclamata serie creata da Steven Knight (Peaky Blinders) approderanno sul catalogo di Disney+ a partire dal prossimo 9 gennaio 2026, ma intanto dalla celebre piattaforma spunta il trailer ufficiale che preannuncia “l’alba di una nuova era”, con Mary Carr che si riunisce con i Quaranta Elefanti, la banda criminale tutta al femminile, mentre Hezekiah cerca vendetta e Sugar Goodson torna sul ring.

La seconda stagione di A Thousand Blows debutterà il 9 gennaio in esclusiva su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti.

A Thousand Blows S2 | Il Trailer

Cosa sappiamo di A Thousand Blows

La serie è ispirata alle storie vere di un gruppo di personaggi che lottano per sopravvivere nel brutale East End di Londra intorno al 1880.

Un anno dopo, Hezekiah Moscow (Malachi Kirby) è solo l’ombra dell’uomo che era un tempo, mentre Sugar Goodson (Stephen Graham) non ha più rapporti con la sua famiglia e ormai è diventato un alcolista. Proprio mentre Wapping sta per andare definitivamente in declino, Mary Carr (Erin Doherty) torna in città con il suo fedele braccio destro, Alice Diamond (Darci Shaw). Durante l’assenza di Mary, il fallimentare regno di Eliza Moody (Hannah Walters) come regina l’ha vista finire in esilio, mentre Indigo Jeremy (Robert Glenister) ha ripreso il controllo degli Elefanti.

Mary è tornata per riunire i Quaranta Elefanti e reclamare la sua corona. Fa superare la dipendenza dall’alcol a Sugar, perché ha ancora bisogno di lui, e stringe una riluttante alleanza con Hezekiah per sconfiggere Indigo Jeremy una volta per tutte. Come sempre, Mary ha un piano. E questa volta è più rischioso che mai.

Tornano nel cast della seconda stagione anche James Nelson-Joyce nel ruolo di Edward “Treacle” Goodson, Darci Shaw in quello di Alice Diamond, Hannah Walters nei panni di Eliza Moody, Nadia Albina in quelli di Verity Ross, Morgan Hilaire nel ruolo di Esme Long, Jemma Carlton in quello di Belle Downer, Caoilfhionn Dunne nel ruolo di Anne Glover, Jason Tobin in quello di Mr. Lao, Susan Lynch nei panni di Jane Carr, Daniel Mays in quelli di William “Punch” Lewis, Gary Lewis nel ruolo di Jack Mac, Aliyah Odoffin in quello di Victoria Davies e Robert Glenister nei panni di Indigo Jeremy. Ned Dennehy e Catherine McCormack si uniscono al cast della seconda stagione rispettivamente nei panni di Bull Jeremy e Sophie Lyons.

La serie è creata da Steven Knight (Peaky Blinders, House of Guiness) e vede come executive producer Stephen Graham e Hannah Walters per Matriarch Productions, Damian Keogh e Kate Lewis per The Story Collective, Tom Miller e Sam Myer per Water & Power Productions. A Thousand Blows è stata commissionata da Lee Mason, executive director, scripted, Disney+.