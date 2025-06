A Real Pain | Da domani il film su Disney+

Lo struggente A Real Pain è oramai prossimo ad approdare sul catalogo di Disney+.

Dopo aver raccolto due candidature agli Oscar 2025 (una delle vinta da Kieran Culkin per il suo ruolo da protagonista), ed entrato di diritto tra i 10 migliori film dell’anno dalla speciale lista AFI, A Real Pain è pronto per approdare sulla piattaforma digitale Disney+ a partire da domani, 4 giugno 2025.

Approfondendo i temi universali dell’eredità culturale, dell’accettazione e delle relazioni familiari sullo sfondo della Polonia, A Real Pain è stato acclamato dal pubblico e dalla critica. Il film ha permesso a Kieran Culkin di guadagnare svariati premi come miglior attore non protagonista (tra cui un Academy Award), nonché plausi e riconoscimenti a Jesse Eisenberg per la sceneggiatura.



A Real Pain è stato candidato a due Academy Award® e a quattro Golden Globe®. Inoltre, ha vinto il Waldo Salt Screenwriting Award al Sundance Film Festival 2024 ed è stato nominato uno dei 10 migliori film del 2024 da AFI.



Certified-Fresh su Rotten Tomatoes™, è stato elogiato dalla critica come “un capolavoro” (Taylor Gates, Collider) e “una deliziosa, divertente e bellissima odissea” (Owen Gleiberman, Variety).

A Real Pain | La Trama del Film

Due cugini non in sintonia tra loro, David e Benji, si ritrovano per un tour in Polonia in onore della loro amata nonna. L’avventura prende una svolta quando le vecchie tensioni della strana coppia riemergono sullo sfondo della loro storia familiare.

A Real Pain, scritto e diretto dal candidato all’Academy Award® Jesse Eisenberg (The Social Network, Benvenuti a Zombieland). Nel cast, oltre a Jesse Eisenberg e il vincitore dell’Emmy® e del Golden Globe® Kieran Culkin (Succession, Scott Pilgrim vs. the World), figurano anche il vincitore del BAFTA e candidato all’Emmy® Will Sharpe (The White Lotus), la candidata al Golden Globe® Jennifer Grey (Dirty Dancing), Kurt Egyiawan (Beasts of No Nation), Liza Sadovy (A Small Light) e Daniel Oreskes (Il caso Thomas Crown, Only Murders in the Building). Il film è prodotto da Dave McCary (Saturday Night Live, I Saw the TV Glow), Ali Herting (Bodies Bodies Bodies, The Curse), Emma Stone (Povere Creature!, Crudelia), Eisenberg, Jennifer Semler (Theater Camp) ed Ewa Puszczyńska (La zona d’interesse, Cold War).

