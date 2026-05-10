John Krasinski ha ufficialmente annunciato l’inizio della produzione di A Quiet Place Part III, il terzo atteso capitolo della celebre saga horror-fantascientifica.

Attraverso un post su Instagram, il regista, sceneggiatore e produttore ha condiviso una foto del ciak davanti all’imponente Manhattan Bridge, nel cuore della Chinatown di New York, confermando che la macchina da presa è tornata in funzione per raccontare il nuovo stadio della sopravvivenza della famiglia Abbott.

Il film, la cui uscita nelle sale è prevista per il 30 luglio 2027, vedrà il ritorno dei volti storici del franchise. Emily Blunt riprenderà il ruolo di Evelyn Abbott, affiancata dai giovani Millicent Simmonds e Noah Jupe. La continuità narrativa sarà garantita anche dal ritorno di Cillian Murphy nei panni di Emmett, introdotto nel secondo capitolo, mentre il cast si arricchirà di nuovi ingressi di peso come Jack O’Connell, Jason Clarke e Katy O’Brian, proprio come confermato nel nostro precedente aggiornamento.

A Quiet Place: dalle origini di New York al futuro della saga

Il ritorno della produzione nella Grande Mela non è casuale. L’ambientazione metropolitana era stata già esplorata nel 2024 con lo spin-off prequel diretto da Michael Sarnoski, di cui vi abbiamo parlato approfonditamente nella nostra recensione di A Quiet Place – Giorno 1. Se quel capitolo ci aveva mostrato il caos primordiale dell’arrivo delle creature, la Part III promette di riportare il focus sulla linea temporale principale, esplorando le conseguenze a lungo termine dell’invasione e la possibile controffensiva umana.

La scelta di New York come set per questo terzo atto suggerisce secondo Deadline un’espansione della scala narrativa, portando i sopravvissuti fuori dall’isolamento rurale dei primi film verso un contesto urbano dove il silenzio è ancora più difficile da mantenere.

Con Krasinski nuovamente al timone, l’attesa per il 2027 si preannuncia carica di tensione, in un crescendo che punta a chiudere il cerchio di una delle saghe più originali e di successo dell’ultimo decennio cinematografico.