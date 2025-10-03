A Quiet Place 3 | Il film Paramount cambia data d’uscita

L’annunciato A Quiet Place 3 uscirà nelle sale americane più tardi del previsto, Paramount Pictures ha spostato la data d’uscita.

Il colosso hollywoodiano Paramount nella notte (via Deadline) ha modificato la data d’uscita di uno dei film più attesi da parte degli amanti del genere sci-fi. A Quiet Place 3, infatti, avrebbe dovuto uscire nelle sale USA il 9 luglio 2027, ma ora uscirà qualche settimana più tardi, ovvero il 30 luglio. La scelta, a quanto pare, sembrerebbe legata alla presenza di “Man of Tomorrow” (sequel di Superman) nel precedente slot d’uscita.

La prima volta che si è iniziato a parlare di A Quiet Place 3 è stato nel mese di marzo, poco dopo l’uscita nelle sale di tutto il mondo di “A Quiet Place: Giorno 1“, spin-off e prequel della famosa saga avviata da John Krasinski nel 2018. In quell’occasione il produttore Brad Fuller aveva affermato che i lavori di scrittura della sceneggiatura era appena partiti.

A Quiet Place | La saga sci-fi in breve

A Quiet A Place è il primo film della saga sci-fi uscita nel 2018. John Krasinski ha scritto, diretto e guidato il cast, presentando al mondo la famiglia Abbot e il mondo distopico in cui lottare per sopravvivere. Il sequel, uscito nel 2020 ed ancora diretto da Krasinski, ha seguito i membri della famiglia Abbot alla ricerca di altri sopravvissuti.

Nello spin-off/prequel dal titolo A Quiet Place: Giorno 1 la protagonista è stata Sam, una donna gravemente malata. Il film è stato ambientato durante i primi giorni dell’invasione aliena, non avendo più, quindi, come focus narrativo le successive vicende dei primi due capitoli, dove la famiglia Abbott era la protagonista.