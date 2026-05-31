Dopo lo straordinario successo commerciale che ha travolto i botteghini di tutto il mondo lo scorso anno, l’universo videoludico più celebre di sempre “Minecraft” si prepara a tornare sul grande schermo.

Warner Bros. e Legendary hanno annunciato ufficialmente il titolo del secondo capitolo della saga: A Minecraft Movie Squared. L’annuncio è avvenuto tramite un post congiunto su Instagram condiviso dagli studi di produzione e dall’account ufficiale del franchise, in cui è stato dichiarato: “Pronti per un’altra avventura? Il mondo di #Minecraft si sta espandendo ancora una volta con A Minecraft Movie Squared!”.

Il primo capitolo si era imposto come un titano del box office globale, portando a casa ben 957,8 milioni di dollari e conquistando la medaglia d’argento come secondo incasso più alto del 2025. Nonostante i numeri record, l’accoglienza della critica era stata piuttosto tiepida e divisa. A tal proposito, vi consigliamo la lettura della nostra recensione qui.

Il team creativo e il nuovo cast del sequel A Minecraft Movie Squared

Sul fronte della produzione, la regia del sequel sarà affidata nuovamente a Jared Hess, già dietro la macchina da presa del primo capitolo. Hess si occuperà anche dello sviluppo della sceneggiatura, scritta a quattro mani insieme a Chris Galletta, uno degli autori dello script originale. La squadra dei produttori esecutivi e dei finanziatori vedrà il ritorno di un team collaudato che include Mary Parent, Cale Boyter, Roy Lee, Eric McLeod, Kayleen Walters, Torfi Frans Ólafsson e l’attore Jason Momoa.

Per quanto riguarda il cast, il sequel vedrà una grandissima novità: l’attrice Kirsten Dunst è entrata ufficialmente a far parte del cast di questa seconda avventura a cubetti, la conferma è arrivata attraverso THR. La Dunst affiancherà le stelle già protagoniste della pellicola originale, che includeva nomi del calibro di Jason Momoa, Jack Black, Sebastian Hansen, Emma Myers, Danielle Brooks e Jennifer Coolidge.

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