La scorsa settimana è stato assegnato il Corto d’Argento, la nuova sezione dedicata ai cortometraggi indetta da i più celebri Nastri d’Argento.

A portare a casa il premio – Miglior Cortometraggio Società e Solidarietà – è stata la giovanissima regista Maria Laura Moraci, e lo ha fatto trionfando con il corto Eyes. Già protagonista alla scorsa edizione di Roma Web Fest, nonchè ad una serie ad una serie impressionante di festival in giro per il mondo, la giovane regista si è riconfermata una vera e propria novità del panorama cinematografico indie italiano, portando a casa un altro premio di grandissimo valore.

Nel riproporvi – a questo indirizzo – la nostra video intervista realizzata alla Moraci, e alle protagoniste del corto Eyes, diffondiamo il comunicato ufficiale appena diramato.

“EYES” di Maria Laura Moraci vince i Nastri D’Argento 2019

Il 6 Giugno 2019 EYES ha vinto il premio come “Miglior Cortometraggio Società e Solidarietà” ai Corti d’Argento 2019, la sezione dei Nastri d’Argento dedicata ai cortometraggi. Il cortometraggio scritto e diretto da Maria Laura Moraci, dedicato alla memoria di Niccolò Ciatti, il 22enne picchiato a morte da tre coetanei nell’indifferenza generale il 14 agosto 2017 in una discoteca vicino Barcellona, è stato scelto tra gli oltre duecento titoli visionati, prodotti e distribuiti nel 2018. Laura Delli Colli ha consegnato il premio a Maria Laura Moraci che è la regista più giovane in assoluto a vincere i Nastri D’Argento. Quest’ultima ha raccontato la genesi e la realizzazione del suo interessante e originale progetto, legato strettamente all’attualità visto il recente episodio di violenza giovanile in Spagna che ricorda purtroppo quanto accaduto a Ciatti due anni fa.

I Nastri D’Argento rappresentano il premio più antico dei giornalisti per il cinema, con una prima edizione che risale al 1946 e quest’anno si aggiunge una nuova sezione dedicata ai documentari e cortometraggi specificamente dedicati ai temi del sociale e all’impegno nella solidarietà. Insieme ad EYES nella cinquina troviamo Aria di Brando De Sica, Questa è la mia bici di Enzo Musumeci Greco, Roba da Grandi di Rolando Ravello e Con te o Senza di Te di Angela Prudenzi.

Maria Laura Moraci, alla sua prima regia di un corto di finzione, ha già vinto con EYES, da Aprile 2018 più di venti premi tra cui Migliore Colonna Sonora all’Ischia Film Festival premiato dalla Sony, Miglior Cortometraggio al Roma Web Fest 2018 con un premio di 5000 euro in noleggio di attrezzature cinematografiche offerte da Panalight; Miglior Corto Italiano al Milan International Film Festival (MIFF), Miglior Regista Donna nella sezione “Best Woman Filmmaker” al Los Angeles Independent Film Festival Awards; il premio Miglior Regista nella sezione “Best Director” al Gold Movie Awards Goddess Nike a Londra; due premi sia allo Sciacca Film Fest che al Farm Film Festival; e il premio eccezionale “Outstanding Achievement” al Berlin Flash Film Festival.

EYES è stato inoltre selezionato in più di 50 festival. Per vedere la lista completa: clicca qui. (http://eyestheshortmovie.com/festival/)

SINOSSI: Personaggi di diversa età, etnia ed estrazione sociale, ingabbiati in una società frenetica incline alla violenza e al consumismo. In scena 30 attori, di cui 28 ad occhi chiusi per indicare l’indifferenza e la superficialità che ci trascinano sempre più a guardare senza vedere veramente.