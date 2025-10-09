A Knight of the Seven Kingdoms | Il teaser trailer dello spin-off di Game of Thrones

HBO ha svelato oggi il teaser trailer di A Knight of the Seven Kingdoms, spin-off di Game of Thrones in arrivo da gennaio 2026.

Dopo la presentazione avvenuta al New York Comic-Con, le prime immagini della nuova serie A Knight of the Seven Kingdoms sono finalmente approdate in rete. Il teaser trailer della nuova serie ambientata in una Westeros 100 anni prima degli eventi del Trono di Spade, ed offre un punto di vista di questo universo narrativo mai affrontato prima d’ora.

Guardate il teaser trailer di A Knight of the Seven Kingdoms

Cosa sappiamo di A Knight of the Seven Kingdoms

Le riprese di A Knight of the Seven Kingdoms (Il Cavaliere dei Sette Regni) si sono tenute a Belfast, nell’Irlanda del Nord, stessa location utilizzata per la serie madre “Game of Thrones“. A tal proposito va sottolineato che la produzione di “House of the Dragon” è di istanza a Londra.

Questa è la descrizione ufficiale della serie A Knight of the Seven Kingdoms: “Un secolo prima degli eventi di Game of Thrones, due improbabili eroi vagavano per Westeros… un giovane, ingenuo ma coraggioso cavaliere, Ser Duncan l’Alto (Peter Claffey), e il suo minuscolo scudiero, Egg (Dexter Sol Ansell). Ambientato in un’epoca in cui la stirpe dei Targaryen detiene ancora il Trono di Spade e il ricordo dell’ultimo drago non è ancora passato dalla memoria vivente, grandi destini, potenti nemici e imprese pericolose attendono questi amici improbabili e incomparabili.”

Finn Bennett (True Detective) nel ruolo di Aerion Targaryen, Bertie Carvel (Doctor Foster) nel ruolo di Baelor Targaryen, Tanzyn Crawford (Tiny Beautiful Things) nel ruolo di Tanselle, Daniel Ings (The Gentlemen) nel ruolo di Ser Lyonel. Baratheon e Sam Spruell (Fargo) nel ruolo di Maekar Targaryen. Ed ancora, Sarah Adina Smith (Lessons In Chemistry) ha diretto tre dei sei episodi della stagione, gli altri sono stati diretti dal regista e produttore esecutivo Owen Harris (Black Mirror).