Presentato in anteprima a Venezia 82, A House of dynamite diretto da Kathryn Bigelow è attualmente disponibile nel catalogo Netflix; vi presentiamo la nostra recensione.

Quando un missile di provenienza ignota viene lanciato contro gli Stati Uniti, inizia una corsa contro il tempo per stabilire chi ne sia responsabile e come reagire.

La nostra recensione di A House of Dynamite

A House of Dynamite è un film che non si limita a raccontare una crisi: la incarna, la distilla, la fa esplodere lentamente sotto gli occhi dello spettatore. Kathryn Bigelow costruisce un’opera che si muove come un meccanismo a orologeria, dove ogni battito di ciglia è un secondo perso, ogni silenzio è un grido trattenuto.

La fotografia, curata da Greig Fraser, non si limita a servire la narrazione: la plasma, la contamina, la amplifica. I toni sono desaturati, quasi lividi, come se il mondo stesso fosse in apnea. Le luci non cercano la bellezza, ma la verità: tagliano i volti, scavano le ombre, trasformano ogni stanza in un campo di battaglia emotivo.

La Casa Bianca, solitamente rappresentata come simbolo di potere, qui diventa una prigione di vetro, un luogo dove ogni riflesso è una minaccia, ogni angolo un segreto. Fraser gioca con la profondità di campo in modo magistrale: i primi piani sono strettissimi, quasi soffocanti, mentre gli sfondi si dissolvono in un’astrazione inquietante. Il risultato è una costante sensazione di isolamento, anche quando i personaggi sono circondati da altri.

La camera non osserva, interroga. E quando si muove, lo fa con una lentezza chirurgica, come se stesse cercando di non disturbare l’equilibrio precario della realtà.

La sceneggiatura di Noah Oppenheim è un labirinto morale, un campo minato di dialoghi taglienti e decisioni impossibili, dove il tempo non è solo una cornice narrativa ma una lama che affonda.

Sul fronte delle interpretazioni, il cast è un ensemble di intensità rarefatta. Idris Elba, nei panni del Presidente, non interpreta un leader ma incarna un uomo che ha smesso di credere nella propria infallibilità. Il suo volto è una mappa di esitazioni, e ogni parola sembra pesare quanto una firma su un decreto irreversibile.

Rebecca Ferguson, è magnetica, parla poco, ma ogni sguardo è una pagina di strategia e dolore. La sua presenza è silenziosa ma dominante, come una corrente sotterranea che guida le decisioni senza mai imporsi. Jared Harris invece è il volto della logica spietata. La sua interpretazione è un equilibrio perfetto tra razionalità e terrore, e riesce a rendere credibile l’idea che la freddezza possa essere una forma di compassione.

I personaggi non sono pedine, ma esseri umani in bilico tra dovere e disperazione. Il film non cerca il colpo di scena, ma la verità. E la verità, qui, è scomoda, ambigua, disturbante.

A House of Dynamite non è un thriller nel senso classico: è un esperimento emotivo, una simulazione di panico, una riflessione sulla fragilità delle strutture che chiamiamo civiltà. Non ci sono eroi, non ci sono salvezze. C’è solo l’uomo, nudo davanti alla possibilità di annientare tutto. E in questo, il film è profondamente umano, profondamente necessario. Non si esce dalla sala con risposte, ma con domande che bruciano. E forse, è proprio questo il suo merito più grande.

