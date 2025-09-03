Il nuovo film della regista premio Oscar “Kathryn Bigelow” dal titolo A House of Dynamite si è mostrato oggi attraverso il teaser trailer.

Dopo la presentazione in anteprima in concorso alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, Netflix ha svelato al pubblico della rete il teaser trailer di A House of Dynamite, il nuovo film della regista premio Oscar® Kathryn Bigelow, che sarà disponibile in cinema selezionati dall’8 ottobre e dal 24 ottobre solo su Netflix.

La trama del film A House of Dynamite

La trama del film A House of Dynamite recita: “Quando un singolo missile, non attribuito ad alcuna nazione, viene lanciato contro gli Stati Uniti, ha inizio una corsa contro il tempo per scoprire i responsabili e decidere come reagire.”

Kathryn Bigelow dirige il film da una sceneggiatua firmata da Noah Oppenheim. Il cast di A House of Dynamite conta la presenza di Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee e Jason Clarke. Nel cast anche Malachi Beasley, Brian Tee, Brittany O’Grady, Gbenga Akinnagbe, Willa Fitzgerald, Renée Elise Goldsberry, Kyle Allen e Kaitlyn Dever.