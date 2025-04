A Complete Unknown | Svelata la data di lancio su Disney+

A Complete Unknown, biopic incentrato sulla carriera di Bob Dylan, è oramai prossimo al suo esordio su Disney+.

Dopo aver raccolto il benestare della critica, 8 candidature ai Premi Oscars 2025, tra cui Miglior film, Miglior attore (a Timothée Chalamet) e Miglior regista (a James Mangold), il film incentrato su una importante tappa della carriera artista del celebre cantante folk “Bob Dylan” sarà distribuito sulla piattaforma digitale di Disney+ a partire dal 7 maggio 2025.

Il film Searchlight Pictures A Complete Unknown è Certified-Fresh e Certified Hot su Rotten Tomatoes™. La critica ha lodato la prova di Chalamet e The Hollywood Reporter ha sottolineato: “Timothée Chalamet regala un’interpretazione elettrizzante e trasformativa”. L’annuncio del lancio su Disney+ è stato accompagnato dal rilascio del trailer ufficiale che vi proponiamo all’interno di questo nostro articolo.

A Complete Unknown | Le Note del Film

Scritto da James Mangold e Jay Cocks, il film è prodotto da Fred Berger p.g.a., Mangold p.g.a., Alex Heineman p.g.a., Bob Bookman, Peter Jaysen, Alan Gasmer, Jeff Rosen e Timothée Chalamet. A Complete Unknown è interpretato, oltre che da Timothée Chalamet, anche da Edward Norton nei panni di Pete Seeger, Elle Fanning in quelli di Sylvie Russo, Monica Barbaro nel ruolo di Joan Baez, Boyd Holbrook in quello di Johnny Cash e Scoot McNairy nelle vesti di Woody Guthrie.

Trama: New York, 1961. Sullo sfondo di una vibrante scena musicale e di tumultuosi sconvolgimenti culturali, un enigmatico diciannovenne del Minnesota arriva con la sua chitarra e un talento rivoluzionario, destinato a cambiare il corso della musica americana. Durante l’ascesa verso la fama stringe rapporti profondi con le icone musicali del Greenwich Village, culminando in una performance innovativa e controversa che risuona in tutto il mondo. Timothée Chalamet interpreta e dà voce a Bob Dylan in A Complete Unknown di James Mangold, l’elettrizzante storia vera dietro l’ascesa di uno dei cantautori più iconici della storia.

A Complete Unknown | Trailer Disney+