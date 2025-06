Lo specialista in genere horror Robert Eggers dirigerà un nuovo adattamento del romanzo A Christmas Carol per la Warner bros.

Un articolo del the Hollywood Reporter questa mattina ha riferito che un nuovo adattamento del classico di Charles Dickens “A Christmas Carol” (o da noi noto come Canto di Natale) è in arrivo in casa Warner bros. Pictures, e che Robert Eggers è in procinto di ottenere il via libera per la regia. La fonte ha inoltre affermato che Eggers produrrà il progetto insieme a Chris Columbus ed Eleanor Columbus per Maiden Voyage.

Di recente Eggers ha portato in sala il remake dell’horror classico Nosferatu, prima ancora ha ottenuto una serie di recensioni entusiastiche per film acclamati come The Northman, The Lighthouse e The Witch, Prossimamente, invece, sarà sul set di un film sui lupi mannari dal titolo “Werwulf” non proprio film natalizi insomma.

A Christmas Carol | Breve Storia di un Classico

Il classico A Christmas Carol è stato firmato da Charles Dickens nel 1843, e racconta la storia dell’avaro Ebenezer Scrooge che apprende dal fantasma del suo defunto socio in affari Jacob Marley che riceverà la visita di tre spiriti. Tra le tanti versioni cinematografiche approdate al cinema, quella più famosa è stata diretta da Robert Zemeckis nel 2009. Nel 2019 è stata realizzata una versione televisiva con protagonisti Guy Pearce, Andy Serkis, Stephen Graham, Charlotte Riley e Joe Alwyn.