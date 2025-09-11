Sony Pictures ha svelato il trailer di A Big Bold Beautiful Journey – Un viaggio straordinario, la commedia fantasy in arrivo nelle sale italiane da ottbre.

Diretto da Kogonada e scritto da Seth Reiss, il film “A Big Bold Beautiful Journey” mette al centro dell’attenzione le scelte del passato, e le conseguenze che hanno portato nel presente, il tutto con l’ausilio della magia del genere fantasy, ed un tocco di romanticismo. Colin Farrell e Margot Robbie, infatti, nel film sono due inguaribili single che si ritrovano a fare un viaggio nel loro passato attraverso l’ausilio di alcune porte magiche.

Guardate qui il trailer di A Big Bold Beautiful Journey – Un viaggio straordinario:

La trama ufficiale di A Big Bold Beautiful Journey – Un viaggio straordinario

La trama ufficiale di A Big Bold Beautiful Journey – Un viaggio straordinario recita “Cosa succederebbe se si potesse aprire una porta e attraversarla per rivivere un momento importante del proprio passato? Sarah (Margot Robbie) e David (Colin Farrell) sono due single che si incontrano per caso al matrimonio di un amico comune. In seguito a un sorprendente colpo del destino, si trovano improvvisamente a intraprendere A Big Bold Beautiful Journey – Un viaggio straordinario: un’avventura divertente, fantastica e travolgente in cui Sarah e David hanno l’opportunità di rivivere momenti importanti dei loro rispettivi passati, facendo luce su come sono arrivati al presente… e, forse, ottenendo una chance di cambiare il proprio futuro.

Altre informazioni su A Big Bold Beautiful Journey – Un viaggio straordinario

Il cast stellare che include Margot Robbie e Colin Farrell nei ruoli principali, affiancati da Phoebe Waller-Bridge, Lily Rabe, Jodie Turner-Smith, Hamish Linklater, Billy Magnussen, Sarah Gadon. La produzione è stata acquisita da Sony Pictures per circa 50 milioni di dollari al European Film Market, con le riprese iniziate ad aprile 2024. Il film è stato finanziato da 30West e prodotto da Bradley Thomas, Ryan Friedkin, Seth Reiss e Youree Henley, e segna il debutto hollywoodiano del compositore Joe Hisaishi per la colonna sonora.

Il film sarà distribuito in Italia dal 2 ottobre 2025.