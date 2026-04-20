Rogue Trooper: il ritorno di Duncan Jones nel teaser trailer

Duncan Jones rompe un silenzio durato otto anni svelando le prime immagini di Rogue Trooper. L’adattamento del cult di 2000 AD segna una svolta radicale per il regista di Moon: un lungometraggio interamente animato.

Il teaser trailer distribuito online da poco più di un’ora ci scaraventa nell’inferno di Nu-Earth, un mondo devastato da guerre chimiche dove si muove Rogue, il fante genetico dalla pelle blu. La fedeltà al fumetto originale è totale: atmosfere sporche, violente e un comparto visivo realizzato con Unreal Engine 5 che sfida i confini tra cinema e gaming d’alto livello.

Il film vanta un cast vocale originale d’eccezione guidato da Aneurin Barnard. Accanto a lui, le voci dei compagni caduti (digitalizzate nel suo equipaggiamento) sono affidate a Jack Lowden, Reece Shearsmith e Daryl McCormack. Completano il team nomi del calibro di Hayley Atwell e Sean Bean.

La colonna sonora di questo primo assaggio visivo porta la firma inconfondibile di Clint Mansell, lo storico collaboratore di Duncan Jones già autore delle musiche di Moon. Il ritorno del duo Jones-Mansell è forse il segnale più forte che Rogue Trooper punta a recuperare quella profondità che aveva reso celebri i primi lavori del regista.

Rogue Trooper è una produzione indipendente di Rebellion e Liberty Films che ancora non ha un distributore ufficiale per le sale o per lo streaming.

IL TEASER

Il teaser trailer si chiude con un vago “Coming soon-ish”, suggerendo un’uscita entro la fine del 2026.

Rogue Trooper potrebbe rappresentare un effettivo riscatto per Duncan Jones. Dopo il debutto folgorante con Moon e la solidità narrativa di Source Code, il regista britannico sembrava essersi perso nei labirinti produttivi di Warcraft e Mute. Sarà davvero il film del riscatto o l’ennesimo esperimento visivo che fatica a trovare il suo pubblico?