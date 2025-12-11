28 Anni Dopo | Il terzo film ha ottenuto il via libera

Sony Pictures ha dato il via libera alla realizzazione del terzo film della nuova trilogia horror 28 Anni Dopo.

Con Il Tempio delle Ossa in arrivo nelle sale USA da gennaio 2026 (qui il nuovo trailer), la trilogia horror ideata da Alex Garland e Danny Boyle si avvia a completarsi con il suo terzo capitolo. Secondo un articolo di Deadline, infatti, pare che Garland stia attualmente scrivendo la sceneggiatura del film, con Boyle pronto a riprendere la sedia di regista dopo che Nia DaCosta ha diretto il secondo film. La fonte ha inoltre riferito che Cillian Murphy, interprete illustre del primo iconico “28 Giorni Dopo” sia a bordo per produrre e recitare nel film.

Sony Pictures al momento si è rifiutata di commentare la notizia, tuttavia è chiaro che l’entusiasmo degli appassionati possa aver giocato un ruolo fondamentale in tal senso. Ricordiamo che lo studios ha solo opzionato il terzo film, scegliendo però di produrre in contemporanea i primi due “28 Anni Dopo” e “Il Tempio delle Ossa“, così facendo si è assicurata di avere prima il consenso del pubblico senza sperpero inutile di soldi.

La trama di 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa

La trama di 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa recita “Dopo l’universo creato da Danny Boyle e Alex Garland in 28 Anni Dopo, Nia DaCosta dirige 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa. Nel nuovo capitolo della saga, il dottor Kelson (Ralph Fiennes) si trova coinvolto in una relazione sconvolgente, con conseguenze capaci di cambiare il destino del mondo, mentre l’incontro di Spike (Alfie Williams) con Jimmy Crystal (Jack O’Connell) si trasforma in un incubo senza via di scampo. In questo scenario, gli infetti non rappresentano più la principale minaccia alla sopravvivenza: è la disumanità dei sopravvissuti a rivelarsi l’aspetto più inquietante e terrificante.”

Il cast conterà il ritorno di Jack O’Connell (Sir Jimmy Crystal), Alfie Williams (Spike), Ralph Fiennes (il dr. Ian Kelson), Chi Lewis-Parry (“Samson”), ma anche di Cillian Murphy (il Jim del primo iconico capitolo “28 Giorni Dopo”). Il cast conta anche la presenza di Emma Laird, Maura Bird ed Erin Kellyman.

28 Giorni Dopo, breve storia di una saga horror divenuta cult

Il primo film “28 Giorni Dopo” uscì nelle sale nel 2002, seguito poi da un sequel “28 Settimane Dopo” nel 2007. Entrambi i film hanno ottenuto un enorme successo tra cinema e home video tanto da divenire nel corso del tempo una sorta di cult per gli amanti del genere zombie movie. Per anni si è parlato di un terzo capitolo intitolato “28 Mesi Dopo” senza però mai l’ombra di una conferma.

28 Anni Dopo ha incassato 151.3 milioni di dollari in tutto il mondo, ed è diventato l’incasso più alto dell’intera saga horror. Ad oggi la suddetta saga ha raccolto complessivamente quasi 300 milioni di dollari.