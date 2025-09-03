Sony Pictures ha svelato il trailer italiano di 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa, il nuovo capitolo della saga famosa post-apocalittica.

Dopo la versione originale mostrata questa mattina (trovate il nostro articolo qui), la divisione nazionale della Sony ha rilasciato il trailer italiano, condita dalla sinossi ufficiale e dalla data d’uscita nelle nostre sale. Ricordiamo che 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa proseguirà – ed amplierà – la narrazione del film uscito nelle sale lo scorso 18 giugno, questa volta diretto da Nia DaCosta, con Garland come sceneggiatore e Boyle come produttore.

Quando uscirà in Italia il film 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa?

28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa uscirà nelle sale italiane a partire dal 15 gennaio 2026. Come noto, le riprese di questo secondo capitolo si sono tenute in contemporanea con quelle di 28 Anni Dopo, l’obiettivo dichiarato è sempre stato quello di non perdere troppo tempo ed offrire al pubblico una finestra di attesa breve tra un capitolo e l’altro. Resta da capire quale sarà il destino del terzo capitolo, ad oggi ancora avvolto nel mistero.

La trama di 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa

La trama di 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa recita “Dopo l’universo creato da Danny Boyle e Alex Garland in 28 Anni Dopo, Nia DaCosta dirige 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa. Nel nuovo capitolo della saga, il dottor Kelson (Ralph Fiennes) si trova coinvolto in una relazione sconvolgente, con conseguenze capaci di cambiare il destino del mondo, mentre l’incontro di Spike (Alfie Williams) con Jimmy Crystal (Jack O’Connell) si trasforma in un incubo senza via di scampo. In questo scenario, gli infetti non rappresentano più la principale minaccia alla sopravvivenza: è la disumanità dei sopravvissuti a rivelarsi l’aspetto più inquietante e terrificante.”

Il cast conterà il ritorno di Jack O’Connell (Sir Jimmy Crystal), Alfie Williams (Spike), Ralph Fiennes (il dr. Ian Kelson), Chi Lewis-Parry (“Samson”), ma anche di Cillian Murphy (il Jim del primo iconico capitolo “28 Giorni Dopo”). Il cast conta anche la presenza di Emma Laird, Maura Bird ed Erin Kellyman.

28 Giorni Dopo, breve storia di una saga horror divenuta cult

Il primo film “28 Giorni Dopo” uscì nelle sale nel 2002, seguito poi da un sequel “28 Settimane Dopo” nel 2007. Entrambi i film hanno ottenuto un enorme successo tra cinema e home video tanto da divenire nel corso del tempo una sorta di cult per gli amanti del genere zombie movie. Per anni si è parlato di un terzo capitolo intitolato “28 Mesi Dopo” senza però mai l’ombra di una conferma. All’inizio del 2024 è arrivata la conferma che 28 Anni Dopo era stato scelto come titolo per la nuova trilogia.