28 Anni Dopo | Il backstage da Il Tempio delle Ossa

E’ disponibile un nuovo video dal dietro le quinte di Il Tempio delle Ossa, secondo atteso capitolo della trilogia annunciata 28 Anni Dopo.

Il nuovo contenuto promozionale mostra sequenze dal backstage accompagnate dalle dichiarazioni del produttore Danny Boyle, della regista Nia DaCosta, ma anche del protagonista del cast “Ralph Fiennes“. Il video arriva qualche settimana dopo il lancio del nuovo trailer italiano, che trovate a questo nostro indirizzo.

Guardate il dietro le quinte di 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa

The nature of the infected is changing…



Take a look behind the scenes of Nia DaCosta’s #28YearsLater: The Bone Temple – exclusively in movie theatres 1.16.26. @28YearsLaterMov pic.twitter.com/GLUbAyTReL — Sony Pictures (@SonyPictures) December 9, 2025

La trama di 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa

La trama di 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa recita “Dopo l’universo creato da Danny Boyle e Alex Garland in 28 Anni Dopo, Nia DaCosta dirige 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa. Nel nuovo capitolo della saga, il dottor Kelson (Ralph Fiennes) si trova coinvolto in una relazione sconvolgente, con conseguenze capaci di cambiare il destino del mondo, mentre l’incontro di Spike (Alfie Williams) con Jimmy Crystal (Jack O’Connell) si trasforma in un incubo senza via di scampo. In questo scenario, gli infetti non rappresentano più la principale minaccia alla sopravvivenza: è la disumanità dei sopravvissuti a rivelarsi l’aspetto più inquietante e terrificante.”

Il cast conterà il ritorno di Jack O’Connell (Sir Jimmy Crystal), Alfie Williams (Spike), Ralph Fiennes (il dr. Ian Kelson), Chi Lewis-Parry (“Samson”), ma anche di Cillian Murphy (il Jim del primo iconico capitolo “28 Giorni Dopo”). Il cast conta anche la presenza di Emma Laird, Maura Bird ed Erin Kellyman.

28 Giorni Dopo, breve storia di una saga horror divenuta cult

Il primo film “28 Giorni Dopo” uscì nelle sale nel 2002, seguito poi da un sequel “28 Settimane Dopo” nel 2007. Entrambi i film hanno ottenuto un enorme successo tra cinema e home video tanto da divenire nel corso del tempo una sorta di cult per gli amanti del genere zombie movie. Per anni si è parlato di un terzo capitolo intitolato “28 Mesi Dopo” senza però mai l’ombra di una conferma. All’inizio del 2024 è arrivata la conferma che 28 Anni Dopo era stato scelto come titolo per la nuova trilogia.