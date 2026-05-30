L’universo horror post-apocalittico ideato all’inizio degli anni Duemila si prepara a chiudere definitivamente il cerchio della sua nuova ed epica epopea cinematografica. Reduce dal recente debutto nelle sale di 28 Anni Dopo: Il tempo delle ossa, il regista premio Oscar Danny Boyle ha rotto il silenzio sul futuro del franchise, confermando la ferrea volontà di completare la nuovissima trilogia nel minor tempo possibile. Il cineasta britannico ha confessato – via deadline – che l’intenzione iniziale della produzione era quella di girare il terzo attesissimo capitolo in concomitanza con i primi due film, ma una serie di complicazioni logistiche e geografiche ha modificato i piani della major.

Il motivo dello slittamento è legato a precise ed esigenti necessità ambientali: la storia è ambientata in una specifica area geografica della Gran Bretagna in cui è possibile effettuare le riprese cinematografiche esclusivamente in determinati periodi dell’anno. La troupe ha letteralmente esaurito il tempo utile a disposizione per la finestra stagionale di quest’anno, costringendo la produzione a posticipare l’apertura del set. Le speranze del team creativo, incrociando le dita, sono ora rivolte all’inizio del prossimo anno, potendo contare su un entusiasmo rimasto intatto e su una sceneggiatura giudicata meravigliosa.

Alex Garland e il possibile ritorno di Cillian Murphy in 28 Anni Dopo 3

La major Sony, dopo aver acquistato i diritti di sfruttamento della saga, ha deciso di far muovere i passi ufficiali verso lo sviluppo di 28 Years Later 3 (titolo ufficiale), blindando nuovamente lo scrittore Alex Garland in cabina di sceneggiatura. L’idea di Boyle è quella di tornare attivamente dietro la macchina da presa per firmare la regia del capitolo conclusivo della saga di zombie, dopo aver diretto il primo capitolo della nuova trilogia e aver ceduto il testimone alla collega Nia DaCosta per la regia del secondo capitolo, 28 Years Later: Bone Temple.

Il franchise cinematografico britannico ha mosso i suoi primi e storici passi nel lontano 2002 con il cult 28 giorni dopo, seguito poi nel 2007 dal sequel 28 settimane dopo. Oltre al ritorno del team creativo originale, cresce l’hype degli spettatori anche sul fronte del cast: in seguito alla sua apparizione a sorpresa posizionata proprio nel finale di 28 Years Later: Bone Temple (questa la nostra recensione), l’attore premio Oscar Cillian Murphy ha recentemente stuzzicato i fan, esprimendo la forte speranza di tornare a vestire i panni dello storico protagonista Jim per l’atto finale della trilogia.