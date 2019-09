La direzione della 37° edizione di Torino Film Festival ha annunciato il titolo del film che aprirà le danze per la storica kermesse cinematografica.

La scelta è ricaduta su Jojo Rabbit, film diretto da Taika Waititi e fresco vincitore del prestigioso Premio del Pubblico al Toronto International Film Festival, da molti considerato come importante valorizzatore in vista delle candidature agli Oscars.

Per Taika Waititi si tratterà di un felice ritorno al Torino Film Festival, visto che nel 2014 vinse il premio per la migliore sceneggiatura con il mockumentary vampirico What We Do in the Shadows.

La 37° edizione del Torino Film Festival sarà di scena dal 22 al 30 novembre 2019, e noi di Universal Movies puntiamo ad essere presenti per tutta la durata della kermesse.

Jojo Rabbit

Jojo Rabbit è stato scritto e diretto da Taika Waititi. Nel cast Sam Rockwell, Scarlett Johansson, Rebel Wilson, Taika Waititi.

La storia ruota intorno a un bambino che, dopo essersi ferito agli allenamenti della gioventù hitleriana cui è iscritto, è costretto a letto e inizia a immaginare una sorta di versione impacciata e affascinante di Hitler in vece del suo scomparso padre. Nel contempo, scopre che sua madre (interpretata da Scarlett Johansson) nasconde una ragazza ebrea nella loro casa. Si troverà a dover scegliere tra l’affetto per la madre e l’amore per la patria, finendo per chiedere consiglio proprio al suo Hitler immaginario.

