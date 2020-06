Dal 26 giugno al via la riapertura di alcuni multisala The Space Cinema

DAL 26 GIUGNO THE SPACE CINEMA RIACCENDE IL GRANDE SCHERMO

I primi a partire saranno i The Space Cinema di Casamassima (Bari), Bologna, Grosseto e Silea (Treviso). Aperture scaglionate per il resto delle sale del circuito.

Roma, 24 giugno 2020 – The Space Cinema si prepara a dare il bentornato al suo pubblico annunciando la riapertura dei multisala di Casamassima (Bari), Bologna, Grosseto e Silea (Treviso) in programma per il 26 giugno. Si tratta di un primo passo verso la ripartenza dell’intero circuito, ovvero 36 multiplex presenti sul territorio nazionale.

Durante questo periodo di sospensione delle attività, The Space Cinema ha elaborato nuovi protocolli per garantire il distanziamento sociale e il più alto livello di sicurezza possibile, per il pubblico e per lo staff. Il personale del cinema è stato adeguatamente formato e sarà dotato di tutti gli strumenti e dispositivi di protezione utili a minimizzare il rischio. Verrà misurata la temperatura all’ingresso del cinema e la programmazione degli spettacoli sarà scaglionata in maniera da consentire la segmentazione del flusso di pubblico ed evitare assembramenti nelle aree comuni (box office, foyer). Per questa ragione The Space Cinema raccomanda l’acquisto online, sul sito o con l’app, anche se sarà sempre possibile comprare i biglietti direttamente al cinema.In ogni caso, tutti i biglietti costeranno 4,90€. Si riaprirà con i titoli di maggior successo film vincitori di premi Oscar come Green Book, A Star is Born (2018), Inside Out, Joker, insieme ad altri grandi successi internazionali come Fast & Furious 7, Jumanji, Avengers: Age of Ultron e naturalmente titoli italiani come Quo Vado?, Perfetti Sconosciuti e molti altri.

Agli spettatori sarà chiesto di indossare la mascherina in tutti gli ambienti del cinema, ad esclusione della sala, dove potranno godersi il film consumando, come sempre, i loro popcorn.

Sempre in tema di sicurezza, un nuovo sistema di assegnazione dei posti – che rende automaticamente impossibile l’acquisto di posti vicini a quelli già scelti da altri spettatori – è stato pensato per garantire il rispetto della distanza tra le persone o i gruppi di persone (come le famiglie o i congiunti). Inoltre, tutti gli ambienti del cinema verranno igienizzati regolarmente nel corso della giornata e le sale saranno pulite al termine di ogni spettacolo.