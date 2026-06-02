Il mondo della fantascienza distopica si appresta a rivivere uno dei suoi miti fondativi sotto una nuova veste visiva. Zack Snyder ha firmato per scrivere e dirigere una reinvenzione di 1997: Fuga da New York, il leggendario cult movie del 1981 diretto da John Carpenter. La notizia è stata confermata da Deadine.

Il progetto, annunciato originariamente da StudioCanal durante il CinemaCon, segna il ritorno di Snyder sul grande schermo con un’operazione ad altissimo budget destinata esclusivamente alle sale cinematografiche, dopo i recenti impegni legati alle piattaforme di streaming.

Il ritorno di Jena Plissken e la produzione del nuovo capitolo

I dettagli precisi sulla trama di questa rivisitazione rimangono per il momento strettamente riservati. L’opera originale, considerata uno dei film d’azione e sci-fi più influenti di sempre, ha introdotto nell’immaginario collettivo l’antieroe con la benda sull’occhio S.D. “Snake” Plissken (ribattezzato in Italia Jena Plissken e interpretato da Kurt Russell), un ex veterano delle Forze Speciali diventato un criminale federale, costretto a salvare il Presidente degli Stati Uniti da una Manhattan trasformata in un gigantesco carcere di massima sicurezza.

Il remake vede il coinvolgimento diretto dello stesso John Carpenter in veste di produttore esecutivo, garantendo una continuità ideale con la pellicola originale che, a fronte di un budget di soli 6 milioni di dollari, ne incassò oltre 50 in tutto il mondo generando quindici anni dopo il sequel Fuga da Los Angeles. La produzione sarà curata da Andrew Rona e Alex Heineman per The Picture Company, insieme a Zack Snyder, Deborah Snyder e Wesley Coller attraverso la loro etichetta Stone Quarry. Attualmente Snyder è impegnato nella post-produzione di The Last Photograph, un dramma che lo vede ritrovare Stuart Martin e Fra Fee, già stelle del suo dittico fantascientifico Rebel Moon.