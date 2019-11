UCI Cinemas il prossimo 13 novembre lancerà l'anteprima - con Maratona Zombieland - di Zombieland: Doppio Colpo, l'horror-comedy diretta da Ruben Fleischer.

L'anteprima del film è attesa nei multisala UCI Cinemas per il 13 novembre dalle ore 22:00, e per tutti coloro che acquisteranno il biglietto, incluso nel prezzo anche la visione (alle ore 20:00) di Benvenuti a Zombieland, primo capitolo della saga.

Tutte le informazioni legate all'evento sul comunicato stampa UCI Cinemas.

Zombieland - Doppio Colpo (UCI Cinemas)

Milano, 6 novembre 2019 – Continuano le anteprime nel Circuito UCI Cinemas. Il 13 novembre alle 22:00 in 42 multisale UCI arriva Zombieland – Doppio Colpo, il film diretto da Ruben Fleischer che riporta sul grande schermo le disavventure di Columbus, Wichita, Tallahasse e Little Rock in un mondo infestato dai non morti. A partire dalle ore 20:00, con l’acquisto di un solo biglietto, sarà possibile assistere anche alla proiezione di Benvenuti a Zombieland: una maratona ricca di violenza, distruzione e situazioni comiche distribuita da Warner Bros. Pictures.

Inoltre la commedia horror sarà proiettata anche in lingua originale, grazie alla rassegna Film in English.

Zombieland - Doppio Colpo

Zombieland 2 – Doppio Colpo è stato diretto da Ruben Fleischer. La sceneggiatura è stata firmata da Paul Wernick e Rhett Reese. Nel cast Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone, Zoey Deutch, Abigail Breslin, Avan Jogia, Rosario Dawson, Luke Wilson.

Sinossi. Dieci anni dopo il primo film, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin e Emma Stone di nuovo insieme sul grande schermo in Zombieland – Doppio Colpo. Sequel del cult movie Benvenuti a Zombieland, il film è diretto ancora una volta da Ruben Fleischer e scritto da Rhett Reese & Paul Wernick, già autori del primo film, e Dave Callaham. Tra violenza, distruzione e situazioni comiche, che si diffondono dalla Casa Bianca al resto del Paese, i quattro protagonisti dovranno affrontare nuove forme di zombie, evolute rispetto al primo film, e incontreranno altri umani sopravvissuti. I quattro dovranno inoltre fronteggiare le crescenti difficoltà della loro irriverente quanto improvvisata famiglia.

Il film approderà nelle sale il 18 ottobre 2019. Il Italia il 14 novembre.