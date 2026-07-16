Secondo quanto rivelato in esclusiva da Deadline, Jessica Alba ha firmato un accordo per unirsi al cast del reboot di 13 Going on 30 (noto in Italia con il titolo 30 anni in un secondo), attualmente in fase di sviluppo presso Netflix.

L’attrice, reduce dallo straordinario successo globale del thriller Trigger Warning (rimasto a lungo al primo posto in ben 67 Paesi), reciterà accanto ai già annunciati protagonisti Emily Bader, Logan Lerman e Adeline Rudolph. La produzione del film è già iniziata a Los Angeles lo scorso mese.

Il ritorno di un cult generazionale con Jennifer Garner in veste di produttrice

L’operazione nostalgia si preannuncia particolarmente fedele allo spirito della pellicola originale uscita nel 2004. Jennifer Garner, indimenticata protagonista del film di Gary Winick in cui interpretava la versione trentenne della giovanissima Jenna Rink accanto a Mark Ruffalo, farà infatti parte del progetto in veste di produttrice esecutiva. Dopo aver incassato quasi 96 milioni di dollari al box office mondiale ed essere diventato una pietra miliare dell’home video, il franchise è rimasto un punto di riferimento della cultura pop, tanto da spingere la stessa Garner a produrre recentemente un adattamento musical teatrale di successo nel Regno Unito.

La regia di questa nuova iterazione cinematografica è stata affidata a Brett Haley, che ha già diretto per la piattaforma la rom-com People We Meet on Vacation. Haley lavorerà su una sceneggiatura firmata in prima battuta da Hannah Marks e successivamente revisionata da Flora Greeson (già autrice dell’atteso The Princess Diaries 3). Il film è prodotto da una solida squadra che vede coinvolti Joe Roth e Jeff Kirschenbaum per la RK Films, affiancati da Donna Roth, Susan Arnold, Scott Hemming per Revolution Studios e Alyssa Altman.

Scheda Tecnica

Titolo originale: 13 Going on 30

13 Going on 30 Regia: Brett Haley

Brett Haley Sceneggiatura: Hannah Marks, Flora Greeson

Hannah Marks, Flora Greeson Cast: Emily Bader, Logan Lerman, Adeline Rudolph, Jessica Alba

Emily Bader, Logan Lerman, Adeline Rudolph, Jessica Alba Produzione: RK Films, Revolution Studios, Jennifer Garner

RK Films, Revolution Studios, Jennifer Garner Stato della produzione: Riprese in corso (Los Angeles)

Riprese in corso (Los Angeles) Distribuzione / HUB di riferimento: Netflix