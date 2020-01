Mancano 100 giorni a Black Widow, ecco un video celebrativo

Mancano esattamente 100 giorni all'uscita nelle sale Usa di Black Widow, il nuovo cinecomic targato Marvel Cinematic Universe.

A ricordare la "scadenza" tanto attesa, questa sera, sono stati gli account social legati all'universo Disney. Nel particolare, in questo nostro articolo, vi mostriamo il post celebrativo offerto dall'account Marvel Studios su Twitter.

Trovate il tweet in fondo al nostro articolo.

Black Widow

Le riprese di Black Widow si sono tenute nel Regno Unito, in Croazia, a Miami (Florida) e in Italia. L’unico dettaglio riguardo la trama è la collocazione temporale, ossia appena dopo gli eventi ammirati in Captain America: Civil War.

Black Widow è stato diretto da Cate Shortland. La sceneggiatura è stata affidata a Jac Schaeffer, e riscritta da Ned Benson.

CAST: Scarlett Johansson, Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, e Rachel Weisz, Ray Winstone.

TRAMA: Dopo lo straordinario successo di Avengers: Endgame, diventato il maggiore incasso mondiale di sempre, Scarlett Johansson riprende il suo ruolo di Natasha Romanoff/Black Widow, mentre David Harbour veste i panni di Alexi il Guardiano Rosso e Florence Pugh interpreta Yelena.

AL CINEMA: Nelle sale Usa da 1 maggio 2020, in Italia dal 29 aprile.

See Marvel Studios' #BlackWidow in theaters in 100 days. pic.twitter.com/h2SrBkLLOI — Marvel Studios (@MarvelStudios) January 22, 2020